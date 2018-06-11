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11 Haziran 2018 16:53

Büyükşehir Meclisi toplandı

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı meclis toplantısını yaptı.

Büyükşehir Meclisi toplandı

11 Haziran 2018 16:53

Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk yönetimindeki toplantıda 67 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı meclis toplantısının birinci bileşiminde ağırlıklı olarak İmar ve Bayındırlı Komisyonu’nda görüşülen talepler ve bu taleplerle ilgili komisyon tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü. Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında yapılan toplantıda 67 gündem maddesi tek tek ele alınarak meclis üyelerinin onayına sunuldu.


Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki tüm konuları görüşerek karara bağladı. Toplantıda Haziran ayı ikinci bileşiminin 13 Haziran Çarşamba günü yapılmasına oybirliği ile karar verildi.




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