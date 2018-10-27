Büyükşehir mesafeleri kısaltıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'nda trafiğin sakin saatlerinde dahi 20 dakikayı bulan DSİ Kavşağı ile Argıncık Işıklar arasındaki 8,3 kilometrelik yolu 7 buçuk dakikaya indirdi. Her gün bu yolu bir kez kullananların günlük 12 buçuk dakika, aylık yaklaşık 6 saat 15 dakikası kendilerine kaldı.

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlar ile insanların trafikte geçirdikleri zamanı kendilerine ayırmalarını sağladı. Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan Bulvarı'nda 4 yıl içinde 135 milyon TL'lik yatırımla 7 kavşağa katlı kavşak yaparak 8,3 kilometrelik yolu kesintisiz hale getirdi. Karayolları Katlı Kavşağı, Hastane ve İstasyon Caddesi Katlı Kavşağı, Sanayi Odası Yonca Yapraklı Köprülü Kavşağı, Fuzuli Katlı Kavşağı, Tuna Katlı Kavşağı ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı ile DSİ Kavşağı ve Argıncık Işıklar arasındaki 8,3 kilometrelik yolda trafik kesintisiz akmaya başladı.

Trafiğin kesintisiz akmasıyla birlikte katlı kavşaklar kullanılarak ortalama saatte 70 kilometre hızla giden araç 8,3 kilometrelik mesafeyi 7 buçuk dakikada kat ediyor. Katlı kavşakları kullanmadan yan yollar vasıtasıyla güzergahtaki ışıklarda bekleyerek aynı mesafeyi kat eden bir araç ise trafiğin sakin olduğu öğle saatlerinde dahi yaklaşık 20 dakikada Argıncık Işıklara ulaşıyor.

DSİ Kavşağı ile Argıncık Işıklar arasında sağlanan kesintisiz trafik, bu yolu her gün sadece bir kez kullananların ortalama 12 buçuk dakikayı kendilerine ayırmalarını mümkün kılıyor. Bu süre aylık 6 saat 15 dakikaya, yıllık ise 75 saate, yani yaklaşık 3 güne tekabül ediyor. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin Kocasinan Bulvarı'ndaki yatırımları sayesinde bu yolu kullananlar yılda üç günü trafikte geçirmekten kurtuluyor ve farklı aktivitelerle hayatlarını yaşamaya imkan sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sadece Kocasinan Bulvarı'ndaki yatırımlarla değil, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki katlı kavşaklarla, Bekir Yıldız Bulvarıyla, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarıyla, Mimarsinan-TOKİ yoluyla, Sivas Bulvarı'nın genişletilen bölümleriyle, kavşak düzenlemeleri ve daha pek çok yatırımlarla trafikte geçen zamanı azaltarak hayata hayat katıyor.