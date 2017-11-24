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24 Kasım 2017 13:44

Büyükşehir son 3 yılda 343 oyun parkı yaptı

Büyükşehir Belediyesi çocuklar için hizmeti şehrin her noktasına taşımaya devam ediyor.

Büyükşehir son 3 yılda 343 oyun parkı yaptı

24 Kasım 2017 13:44

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan parkların yanı sıra yüzlerce mahallede çocuk oyun parkları oluşturuldu.


Büyükşehir Belediyesi çocukların en tabi ihtiyaçları olan oyun oynayabilmeleri için her mahalleye oyun parkları götürüyor.


Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve ilçelerde yaptığı çok sayıda parkın yanında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı da tüm mahallelere oyun alanları yaparak çocukları parklarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında 111, 2016 yılında 120, 2017 yılında ise 112 oyun parkı yapıldı. Böylece son üç yılda yapılan oyun parklarının sayısı 343’e ulaştı.


Büyükşehir Belediyesi, yaptığı oyun parklarıyla çocukların oyun oynamalarına ve eğlenerek birbirleriyle kaynaşmalarına imkan sağladı.




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