Büyükşehir sporda fark oluşturuyor

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Spor Okulları, 2018 yaz döneminde de birbirinden farklı branşta Kayserili gençlere eğitim imkanı sunuyor.

Her yıl on binlerce öğrencinin spor eğitimi aldığı, Türkiye’nin nüfusa oranla en büyük spor okulları olma özelliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Spor Okulları, yıl boyunca bir çok branşta devam eden eğitimlerini yaz döneminde daha da zenginleştiriyor. 4-15 yaş arasındaki on binlerce öğrencinin spor eğitim merkezi olan Spor A.Ş. Spor Okulları, su kayağı, buz pateni, yüzme, futbol, basketbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, kickboks, taekwondo, jimnastik, voleybol ve hentbol olmak üzere toplam 13 farklı branşta spor yapma imkanı sunuyor. Spor A.Ş., 2018 yaz döneminde bünyesinde bulunan 9 tesisin yanı sıra, Kayseri’nin muhtelif bölgelerinde bulunan 16 parkı da eğitim merkezi haline getirerek, Kayseri’nin bir çok bölgesine spor eğitimlerini ulaştırıyor.

Yaz spor okulları ile ilgili açıklama yapan Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, bu yıl gerçekleştirilen spor okullarının daha önceki yıllardan farklı olarak şehir genelindeki bir çok parkta da eğitim imkanı sunduğunu belirtti. Daha çok öğrencinin yaz okullarına katılarak spor yapmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Somtaş, “Hedefimiz yaz döneminde bilgisayar ve tablet başında saatlerini geçiren gençlerimizi bir nebze de olsa spora ve sosyal hayata dahil edebilmek. Spor okullarımız gençlerimiz için hem eğlenceli, hem de yeteneklerini gösterebilecekleri bir alan. Başarılı öğrencilerimizi Spor A.Ş. Spor Kulübü’ne dahil ederek profesyonel sporculuğa adım atmalarını sağlıyoruz. Bu yıl özellikle parklarda yapılan spor eğitimlerimizi tamamen ücretsiz hale getirdik. İmkan durumu ne olursa olsun, gençlerimizi olası zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve onların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik bu konuda spor okullarımıza ve insana yatırıma sonsuz destek sağlıyor. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması için sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklere büyük önem veriyor. Başkanımızın da desteği ile Spor A.Ş. her yıl on binlerce gencimize ulaşıyor. Spor okullarına katılmak için gereken tek şey internet sitemiz üzerinden online olarak öğrenci kaydının gerçekleştirilmesi” dedi.