Büyükşehir sporu ve sporcuyu destekliyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Amatör Spora Malzeme Dağıtım Töreni ve 2017-2018 Amatör Futbol Ligi Sezon Açılışı Sümer Spor Tesisleri’nde yapıldı. Törene Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, bürokratlar, spor camiası ve vatandaşlar katıldı.

“Büyükşehir’in desteği cumhuriyet tarihinde bir ilktir”

Törende konuşan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Musa Soykarcı, amatör camianın 80 kulüp, 300 takım, yüzlerce yönetici ve 5 bine yakın faal sporcusu olduğunu belirtti. Amatör camianın hayallerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini de belirten Soykarcı, “Baharla birlikte temelini attığımız kulüp binalarının olduğu sosyal tesisin açılışını heyecanla bekliyoruz. Bu tesis yatırım maliyeti olarak belediyelerce amatörlere yapılan Cumhuriyet tarihindeki ilk tesistir. Bu anlamda minnettarız” dedi.

“Şehrin altyapısı kadar insan altyapısına da önem veriyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de yatırım üstüne yatırım yaparak şehri imar ederken bu şehirde yaşayanları ihmal etmediklerini vurguladı. Ülkemizin sporda çok daha başarılı olması için amatör sporun daha da fazla desteklenmesi gerektiğini belirten ve Kayseri’de sporun alt yapısı için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, “Ülkemizin 80 milyona ulaşmış bir insan kaynağı var. Avrupa’nın açık ara en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. Genç nüfusumuz Avrupa’daki 29 ülkeden 24’ünün nüfusuna eşit. Müthiş bir potansiyelimiz var. Ancak buna rağmen uluslararası müsabakalar için yeterince sporcu yetiştiremiyoruz. Bunun başlıca nedenlerinden birisi de sporun hayatımızın bir parçası haline gelmemiş olmasıdır. Sporcu havuzunda ne kadar çok gencimiz olursa bu havuzdan o kadar çok başarılı sporcular çıkarabiliriz. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin altyapısına verdiğimiz önem kadar insan alt yapısına da önem veriyoruz. Sporda, kültürde, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda da alt yapıların güçlü olmasına özen gösteriyoruz. Bu doğrultuda Spor A.Ş.’miz çok önemli bir görev üstleniyor. Yaz döneminde açılan yaz okulları ve diğer etkinliklerimizle 60 bini aşkın çocuğumuza spor yapma imkanı sağladık. Bu rakam Türkiye’de ulaşılması çok zor bir rekordur. Yaptığımız bu çalışmalarla istikbal vadeden çocuklarımızı tespit ediyor ve Spor A.Ş. bünyesindeki kulüplerimiz vasıtasıyla bu çocuklarımızın başarılı oldukları branşlarda ilerlemesine olanak tanıyoruz. Kayseri’deki genç sporcularımızdan dünya şampiyonları dahi çıkardık” dedi.

Amatör sporun yanı sıra profesyonel spora da destek verdiklerini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Şehir olarak destek verdiğimiz şehrimizin gururu olan Kayserispor Futbol Takımımız ve AGÜ Spor Bayan Basketbol Takımımız inşallah bu yıl çok daha başarılı olacaklardır” diye konuştu.

Kayseri’yi her spor dalında bireysel ve takım halinde daha başarılı bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını ifade eden Başkan Çelik, bu hedefe ulaşmak için sporun ve sporcunun yanında olmaya ve omuz vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Çelik, ASKF Genel Başkanı Soykarcı’nın talep ettiği Erkilet’te kulüpler için tesis isteğine de değinerek bu tesisi önümüzdeki yılın yatırım programına alacaklarını belirtti. Törende, sporculardan da bir istekte bulunan Başkan Çelik, törene katılan Kayserisporlu futbolcuları örnek göstererek tüm sporcuların kendileri için koymuş oldukları hedefleri revize etmelerini ve o hedefe ulaşmak için daha çok çalışmalarını istedi.

Vali Süleyman Kamçı da yaptığı konuşmada sporcularımıza daha iyi imkan sunabilmek için merkez ve yerel idarelerin gayret gösterdiğini söyledi. Sporun her dalında ilimizin başarısını artırmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Vali Kamçı, “Sporun yaygınlaştırılmasını ve her yaştan vatandaşlarımızın sportif faaliyetle meşgul olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza amatör spora desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılı bir sezon diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, spora desteklerinden dolayı Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Kocasinan kaymakamı Ali Candan’a teşekkür plaketleri takdim etti. Daha sonra amatör spor kulüplerine verilecek olan malzemeler teslim edildi. Vali Kamçı ve Başkan Çelik, sporcularla tek tek sohbet ederek fotoğraf çektirdiler.