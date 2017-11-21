Büyükşehir süt üreticisinin gelirini artırdı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, süt üreticileri için toplam 140 ton kapasiteli 206 adet çiğ süt soğutma tankı alarak hayvancılığa Türkiye’de örneği olmayan bir destek sağladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi 2015 yılında tarım makineleriyle çiftçilere sağladığı desteği 2016 yılında çiğ süt soğutma tanklarıyla sürdürdü. Çiftçilerin kullanımı için alınan 206 adet çiğ süt soğutma tankı Eylül 2016’da yapılan törenle Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla çiftçilerin kullanımına sunuldu. Kayseri’nin tüm ilçelerinde 14 aydır Büyükşehir Belediyesi’nin almış olduğu çiğ süt soğutma tankları kullanılıyor.

Develi’nin Sarıca Mahallesi’nde besicilik yapan Turan Çatak da binlerce üretici gibi ürettiği sütü Büyükşehir Belediyesi’nin çiğ süt soğutma tanklarına aktarıyor. 25’i sağılır 50 hayvanı bulunan Turan Çatak, “Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla sütümüz otomatik sağılıyor ve el değmeden tanklara atılıyor. Hava almadığı için de tertemiz bir süt oluyor. Kalite oranı çok yüksek. Bundan dolayı bizleri buralarda unutmadığı ve desteklediği için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Develi’nin Karacaören Mahallesi’nde besicilik yapan Sakip Kaşoğlu da 20 hayvanı sağarak günlük 300-350 litre arasında süt aldığını ve bu sütleri Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı imkanla anında soğutma tanklarına boşalttıklarını söyledi. Daha önce böyle bir imkanı olmadığını ifade eden Kaşoğlu, sağlanan imkanla birlikte para kazanmaya başladığını kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı çiğ süt soğutma tankları hayvancılığa cansuyu kapsamında soğuk süt zinciri projesiyle çiftçilerin hizmetine sunuldu. 2015 yılında alınan tarım makinelerini ilçelerdeki ziraat odaları vasıtasıyla çiftçilere kullandıran Büyükşehir Belediyesi, süt soğutma tankları için de Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile hareket etti. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yöneticisi Zekeriya Çoban, Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu imkanın önemini vurgulayarak böyle bir projenin hayata geçirilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e teşekkür etti.

SOĞUTMA TANKLARIYLA SÜT DESTEĞİ DE ARTTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, insanları doğdukları yerde doyurmak ve mutlu oldukları yerde yaşatmak için Türkiye’de örneği olmayan projelerle kırsalda yaşayanların gelirini artırmaya çalıştıklarını söyledi. 2015 yılında 53 tarım makinesini alarak tarımın hizmetine sunduklarını, 2016 yılında da 206 çiğ süt soğutma tankı ile hayvancılığa destek verdiklerini dile getiren Başkan Çelik, “139 adet 500 litrelik, 59 adet 1 tonluk ve 8 adet 1,5 tonluk olmak üzere toplam 140 ton kapasiteli 206 adet çiğ süt tankını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kanalıyla üreticilerimizin kullanımına sunduk. Bilindiği üzere sütün içinde bulunan mikroorganizmalar sağımdan sonraki iki saat içinde soğutulmadığı takdirde çoğalarak sütün kalitesini bozuyor. Çiğ sütün doğal halini koruyabilmesi için sütü sağar sağmaz hızlı bir şekilde soğutmak gerekiyor. Bu işlem hem sütün kalitesini artırıyor hem de süt üreticisinin üretimlerini değerlendirebilmelerine imkan veriyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın soğuk sütle birlikte desteği de artıyor. Böylece üreticilerimiz daha çok kazanıyor ve kazancıyla da üretim alanını büyütme imkanı yakalıyor” diye konuştu.