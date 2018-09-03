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03 Eylül 2018 12:03

Büyükşehir yatırımcıları bekliyor

Yatırımcılara yeni fırsatlar sunan Büyükşehir Belediyesi 5 Eylül Çarşamba günü önemli bir ihale daha yapacak.

Büyükşehir yatırımcıları bekliyor

03 Eylül 2018 12:03

İhaleyle, Gültepe Mahallesi’nde bulunan 3 adet konut+ticaret alanı arsası satışa sunulacak.


Büyükşehir Belediyesi, 5 Eylül Çarşamba günü üç adet arsanın satış ihalesini yapacak. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait arsalar şehrin en önemli merkezlerinden birisi olan Gültepe Mahallesi’nde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nce yapılacak ihale 5 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.


Konut+ticaret alanı arsalarından birisi bin 507 metrekare diğer ikisi ise bin 512 metrekare büyüklüğünde. Arsalardan ikisi 4 milyon 500 bin, diğeri ise 5 milyon 400 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenlerin en geç ihale günü saat 11.00’e kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.




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