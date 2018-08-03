Büyükşehir zabıtasından dilenci operasyonu

Bu yılın ilk 7 ayında halkın duygularını sömürerek dilencilik yapan 732 kişi hakkında işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri özellikle yaz aylarında il dışından gelen dilencilerin artış göstermesi nedeniyle şehir merkezinde, ana arterlerde, kavşaklarda ve cami önlerinde dilencilikle mücadele ekipleri oluşturdu.

İnsanların duygularını sömürerek dilencilik yapan, mendil satan, cam silen ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik ekiplerce aralıksız devam eden çalışmalar sonucu bu yılın ilk 7 ayında 732 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin üzerinde yapılan aramalarda Bin 295 TL bulundu. Dilencilik yapan şahıslar hakkında Kabahatler Kanununun 33. Maddesine göre İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlendi. Şehrimize dilencilik amacıyla il dışından gelenler ise memleketlerine geri gönderildi. Çalışmalar sonucu ayrıca küçük yaşta çalıştırılan 72 çocuk, gerekli işlemler yapılarak Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliği’ne teslim edildi.