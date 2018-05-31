Büyükşehir’de açılışlar sürüyor

Başkan Çelik, 2 Haziran Cumartesi günü üç ayrı törenle yeni yatırımların hayata geçirileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yoğun bir hafta sonu daha geçireceklerini dile getirerek 2 Haziran Cumartesi günü üç ayrı tören yapacaklarını belirtti. Cumartesi günü yapacakları ilk törende Şehir Hastanesi karşısında inşa edilen iş yerlerinin anahtarlarını teslim edeceklerini ifade eden Başkan Çelik, Şehir Hastanesi karşısında yeni bir iş ve yaşam merkezi oluştuğunu kaydetti. Başkan Çelik, anahtar teslim töreninin saat 13.00’te yapılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, 2 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te ise İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’ni hizmete açacaklarını söyledi. İncesu’ya çok güzel bir tesis kazandırdıklarını dile getiren Başkan Çelik, pek çok hizmetin bir arada verilebileceği Kadın ve Gençlik Merkezi’nin İncesu’ya yakışacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2 Haziran’da yapılacak bir başka açılışın da Yahyalı’da olacağını belirtti. Yahyalı Meydanı için güzel bir projeyi hayata geçirerek ilçeye yakışır bir meydan yaptıklarını ifade eden Başkan Çelik, Yahyalı Meydanını da saat 17.00’de törenle açacaklarını söyledi.