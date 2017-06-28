Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 15:03

Büyükşehir’de bayramlaşma

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayram sonrası ilk mesai gününde personelle bayramlaştı.

Büyükşehir’de bayramlaşma

28 Haziran 2017 15:03

Başkan Çelik, tüm birimleri tek tek ziyaret etti. Personele yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Başkan Çelik, nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde ulaşma temennisinde bulundu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte önce Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda personelle bayramlaştı. Daire başkanları, müdürler ve tüm personelle tek tek bayramlaşan Başkan Çelik, personele çay ve simit dağıtarak çalışanlarla birlikte kahvaltı yaptı. Gruplar halinde personelle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, bayram tatilini nasıl geçirdiklerini sordu.


Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda personele hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sizlerin yüzünüzün güldüğünü görmek bizi sevindiriyor. Rabbim dert, keder vermeden nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’ndaki bayramlaşmanın ardından Kırsal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler, Park Bahçe ve Ağaçlandırma, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem ile Çevre Koruma Daire Başkanlıklarının bulunduğu Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan Bulvarı üzerindeki ek binasına geçti. Başkan Çelik, burada da tüm personelle tek tek bayramlaştı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra KASKİ Genel Müdürlüğü’ne geçerek personelle bayramlaştı. KASKİ Genel Kurul salonunda çalışanlara hitap eden Başkan Çelik, bu yıl KASKİ’nin yatırımda rekor kıracağını ifade ederek, “Sizlerle birlikte rekor bir yatırım yapacağız. Yaptığımız işin maddi yönü olduğu kadar hizmet ettiğimiz için manevi yönü de var. İnşallah bu bilinçle en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.


KASKİ çalışanları ile bayramlaştıktan sonra İtfaiye Daire Başkanlığı’na geçen Başkan Mustafa Çelik, yöneticiler ve personelle tek tek bayramlaştı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra belediye hizmet binasına geçti. Belediye içerisindeki tüm birimleri tek tek gezen Başkan Mustafa Çelik, daha nice bayramlara sağlıkla ulaşılması temennisinde bulunarak personelle bayramlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra belediye hizmet binası yanında faaliyet gösteren KAYMEK, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı binalarına girerek tüm personelin bayramını tebrik etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayramlaşma ziyaretlerini Spor A.Ş. ile sürdürdü. Yöneticiler ve personelle tek tek bayramlaşan Başkan Mustafa Çelik, buradan Ulaşım A.Ş.’ye geçti. Ulaşım A.Ş.’de de tüm çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Çelik, sağlık ve huzurla nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:09
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!