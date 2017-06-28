Büyükşehir’de bayramlaşma

Başkan Çelik, tüm birimleri tek tek ziyaret etti. Personele yaptıkları hizmetler nedeniyle teşekkür eden Başkan Çelik, nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde ulaşma temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte önce Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda personelle bayramlaştı. Daire başkanları, müdürler ve tüm personelle tek tek bayramlaşan Başkan Çelik, personele çay ve simit dağıtarak çalışanlarla birlikte kahvaltı yaptı. Gruplar halinde personelle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, bayram tatilini nasıl geçirdiklerini sordu.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda personele hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Sizlerin yüzünüzün güldüğünü görmek bizi sevindiriyor. Rabbim dert, keder vermeden nice Ramazanlara ulaşmayı nasip etsin” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’ndaki bayramlaşmanın ardından Kırsal Hizmetler, Tarımsal Hizmetler, Park Bahçe ve Ağaçlandırma, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem ile Çevre Koruma Daire Başkanlıklarının bulunduğu Büyükşehir Belediyesi’nin Kocasinan Bulvarı üzerindeki ek binasına geçti. Başkan Çelik, burada da tüm personelle tek tek bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra KASKİ Genel Müdürlüğü’ne geçerek personelle bayramlaştı. KASKİ Genel Kurul salonunda çalışanlara hitap eden Başkan Çelik, bu yıl KASKİ’nin yatırımda rekor kıracağını ifade ederek, “Sizlerle birlikte rekor bir yatırım yapacağız. Yaptığımız işin maddi yönü olduğu kadar hizmet ettiğimiz için manevi yönü de var. İnşallah bu bilinçle en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

KASKİ çalışanları ile bayramlaştıktan sonra İtfaiye Daire Başkanlığı’na geçen Başkan Mustafa Çelik, yöneticiler ve personelle tek tek bayramlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik daha sonra belediye hizmet binasına geçti. Belediye içerisindeki tüm birimleri tek tek gezen Başkan Mustafa Çelik, daha nice bayramlara sağlıkla ulaşılması temennisinde bulunarak personelle bayramlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra belediye hizmet binası yanında faaliyet gösteren KAYMEK, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı binalarına girerek tüm personelin bayramını tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bayramlaşma ziyaretlerini Spor A.Ş. ile sürdürdü. Yöneticiler ve personelle tek tek bayramlaşan Başkan Mustafa Çelik, buradan Ulaşım A.Ş.’ye geçti. Ulaşım A.Ş.’de de tüm çalışanların bayramını tebrik eden Başkan Çelik, sağlık ve huzurla nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.