Büyükşehir’de bayramlaşma

Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, ek binalar ve KASKİ ile birlikte binlerce personelle tek tek bayramlaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, mutlu ve huzurlu personelle Kayseri’ye hizmette kusur etmeden çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mesai saatinin başlamasıyla birlikte önce Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’nda personelle bayramlaştı. Bayramlaşmaya Park Bahçe ve Ağaçlandırma Dairesi ile Fen İşleri Dairesi personeli de katıldı. Başkan Çelik, daire başkanları, müdürler ve tüm personelle tek tek bayramlaştı.

“HİZMETTE KUSUR ETMEDEN ÇALIŞIYORUZ”

Makine İkmal’de personele hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kazasız belasız nice bayramlar temennisinde bulundu. İşletmelerin başarısının çalışanların huzuru ve mutluluğu ile doğru orantılı olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Belediyelerde de durum böyle. Sizlerin huzuru ve mutluluğunu temin etmeye çalışıyoruz. 3,5 sene gibi kısa sürede bu kadar çok işi ve devasa projeleri yapmayı başarabildiysek mutlu bir çalışma ortamını sağladığımız içindir. Biz bugünkü moda tabiriyle çalışma barışını inandığımız değerler gereği sağlıyoruz. Çalışanın hakkını alnının teri kurumadan vermek gerektiğini belirten bir dinin mensuplarıyız. Biz birlikte bir ekibiz. 5 bin kişilik kadroyuz ve beş bin kişilik gücüz. Bu gücümüzü de şehrimiz için kullanıyoruz. Rabbim nice bayramlara ailenizle sevdiklerinizle erişmeyi nasip etsin. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmette kusur etmeden çalışacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Makine İkmal Atölyesi’nde geleneksel hale getirdiği şekliyle çalışanlarla birlikte simit, kete ve peynir ile kahvaltı yaptı. Gruplar halinde personelle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, bayram tatilini nasıl geçirdiklerini sordu ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İTFAİYE’DE BAYRAMLAŞMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı’ndaki bayramlaşmanın ardından İtfaiye Teşkilatına geçti. İtfaiye Daire Başkanlığı’nda yöneticiler ve personelle tek tek bayramlaşan Başkan Çelik, itfaiye personeliyle toplu fotoğraf çektirdi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

ÖNCE BAYRAMLAŞMA SONRA TOPLANTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, İtfaiye’nin ardından KASKİ Genel Müdürlüğü’ne geçerek personelle bayramlaştı. KASKİ girişinde personelle bayramlaşan Başkan Çelik, katları da gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra KASKİ yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

BELEDİYEYE GELEN VATANDAŞLARLA DA BAYRAMLAŞTI

KASKİ çalışanları ile bayramlaştıktan sonra Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına geçen Başkan Mustafa Çelik, belediye içersindeki tüm birimleri tek tek gezerek çalışanlarla bayramlaştı. Tüm katları gezen Başkan Çelik, işi nedeniyle belediyeye gelen vatandaşlarla da bayramlaşarak bir süre sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra belediye hizmet binası yanında faaliyet gösteren KAYMEK, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı da ziyaret ederek bayramlaşmasını sürdürdü. Başkan Çelik, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nda Sahabiye Projesi 2. Uygulama Etabı uzlaşma görüşmeleri ile ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, personelle bayramlaşmasını ulaşım ekibi ile çağrı merkezi çalışanlarıyla sürdürdü. Başkan Çelik, çağrı merkezi personeli ile bir süre sohbet etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, son olarak başkanlık katındaki personelle bayramlaştı ve tüm çalışanların sağlık ve huzurla nice bayramlara ulaşması temennisinde bulundu.