Büyükşehir'de Cami zirvesi

Hava İkmal arazisi Millet Bahçesi olacak ve Kartal Şehitliği'nin karşısına Kayseri'ye yakışır bir cami inşa edilecek. Cenazelerin de buradan kaldırılacak olması nedeniyle Hunat ve Camii Kebir çevresini rahatlatacak olan cami için Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in makamında yapılan toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve Hülya Nergis ile Başkan Mustafa Çelik katıldı. Toplantı sonrası konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Gerek Camii Kebir gerekse Hunat Camii'nde öğle vakti kaldırılan cenazeler nedeniyle müthiş bir izdihamın olduğunu belirtti ve rahatlıkla cenazelerin kaldırılamadığı konusunda herkesin şikayet ettiğini hatırlattı. Bu sorunu çözecek caminin yapımı için 4-5 yıldır yer arandığını ifade eden Özhaseki, “En son yaptığımız planlamada Hava İkmal ile yapılmış bir anlaşma var. Orada 1,5 milyon metrekare kadar boş duran alanda Millet Bahçesi yapılması ve köşesinde de ihtiyacımız olan caminin yapılması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanımızın olduğu ortamda da bunu konuştuk. Arazinin 1 milyon 400 bin metrekaresinde yapı olmayacak ve sadece yeşil alan olacak. Şehitliğin karşısında ise Kayseri'ye yakışır bir cami planlandı. Bu cami yapıldığında cenazeler buradan kalkacak. Altında gasilhaneler, otoparklar olacak. Yol bağlantıları da buna uygun planlanacak” dedi.

BÖYLE CAMİLER 800 YILDA BİR OLUR

Caminin mimarının, İstanbul Çamlıca Camii'nin mimarı Hacı Mehmet Güner olacağını da ifade eden Mehmet Özhaseki, “Daha önce birtakım taslaklar üzerinde çalışıldı. Siluetini de çok sevdik. Ortaya çıkınca hemşehrilerimizle paylaşacağız. Bu tür eserler 800 senede bir yapılıyor. Kayseri'nin merkezdeki en büyük camisi olan Hunat Camii 800 sene önce yapılmıştı. Şimdi hepimizin iftiharı bir cami daha yapılacak” diye konuştu.