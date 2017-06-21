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21 Haziran 2017 10:27

Büyükşehir’de durmak yok yola devam

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in Ulaşım Yılı ilan ettiği 2017’de ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir’de durmak yok yola devam

21 Haziran 2017 10:27

Malatya Yolu’nu Sivas Yolu’na bağlayacak olan yeni aks yakında trafiğe açılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mimsin-TOKİ yolunda incelemelerde bulundu.


Büyükşehir Belediyesi, Mimsin-TOKİ arasında 6 şeritlik geniş bir yol yapıyor. Büyük bölümü tamamlanan yoldaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Mimsin-TOKİ yolundaki çalışmaları yerinde takip etti.


Mimsin-TOKİ yolunun yapımına geçen yıl başladıklarını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, bu yolun Malatya yolunu, Sivas yoluna bağlayan kestirme bir yol olacağını belirtti. 2 bin 700 metre uzunluğunda 3+3 olmak üzere 6 şeritli bir yol yaptıklarını ifade eden Başkan çelik, “Bu yolu yapmamızın en başta gelen sebebi ağır vasıta araçların Mimsin’deki meskun mahalden geçmesini önlemekti. Araçların Mimsin içinden geçmesi nedeniyle birçok kazaya sebebiyet veriliyordu. Alternatif bir aks olarak hazırladığımız bu yol yaşanan sorunu giderecek. Yaklaşık bir ay içinde yolun tamamını bitirerek trafiğe açmayı planlıyoruz. Burası tamamlanınca Malatya istikametinden gelen araçlar Mimarsinan Köprülü Kavşağı’na gelmeden Sivas yoluna ulaşabilecek” dedi.


Yolda Continous Form denilen kesintisiz bordür kullandıklarını da belirten Başkan Çelik, yola daha estetik bir görünüm verildiğini söyledi. Yolun uzunluğunun bağlantı yollarıyla birlikte 3 bin 800 metreye ulaştığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, yaklaşık maliyetin 10,5 milyon TL olduğunu kaydetti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, ulaşım yılı ilan ettikleri 2017 yılında alternatif güzergahlar belirleme ve mevcut yollardaki yükü dağıtma konusundaki önemli çalışmalardan birisinin de Mimsin-TOKİ yolu olduğunu söyledi.




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