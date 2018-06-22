Büyükşehir’de mega projeler devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na iki önemli katlı kavşak yapıyor. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Eren Yıldırım Bulvarı ve Osman Kavuncu Bulvarı kesişimindeki Şehir Terminali kavşağına yapılmakta olan Osman Kavuncu Katlı Kavşağı’nda, Osman Kavuncu Bulvarı güzergahındaki araç trafiği alttan, Belsin-Şehir Hastanesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi güzergahında yapılacak olan raylı sistem hattı ve araç trafiği ise zeminden geçecek. Hemzemin kavşak düzenlemesi raylı sistem hattı dolayısıyla hamburger kavşak modeli şeklinde planlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri katlı kavşağın yapımı için öncelikle yan yol çalışmalarına başladı. Diğer katlı kavşak çalışmalarında olduğu gibi Şehir Terminali Kavşağı’nda da trafik akışının etkilenmemesi için yan yollar açılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren trafik akışı yan yollardan verilecek ve kazı çalışmalarına başlanacak. Şehir Terminali önündeki katlı kavşak projesi kapsamında, alt geçit 125 metre boyunda, 23 metre eninde yapılacak ve 2 bin 875 metrekare kapalı alanı bulunacak. Projenin rampa uzunlukları ise yaklaşık 180 metre olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı kesişimine de katlı kavşak yapılacak. Katlı kavşağın yapımına önümüzdeki hafta yan yolların açılmasıyla başlanacak. Katlı kavşak 3 yapraklı yonca modeliyle yapılacak. Mevcutta bulunan taşkın kanalı geçişi dolayısıyla, Bekir Yıldız Bulvarı üst geçit, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ise hemzemin olarak planlandı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde planlanan Raylı Sistem geçişi dolayısıyla da bu kavşağın hemzemin bölümünde raylı sistem istasyonu bulunacak. Katlı kavşakta, üst geçit 100 metre boyunda, 35 metre eninde, rampa uzunlukları ise yaklaşık 200 metre olacak.