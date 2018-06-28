Toplantıda yaz döneminde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar tek tek ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yatırım toplantısına Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar, yaz döneminde başlanacak olan projeler ve tamamlanan projelerin hizmete sunulması gibi konular görüşüldü.

Şehir merkezi ve ilçelerdeki yatırımların tek tek ele alındığı planlama toplantısında, her daire başkanı yaptıkları işlerle ilgili bilgi verdi. Toplantıda yapılacak projelerle ilgili bütçe ve ekip planlaması yeniden gözden geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, seçim döneminde de yatırımlarda hız kesmediklerini belirterek, daha huzurlu ve daha konforlu bir kent hayatı için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.