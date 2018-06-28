Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 10:19

Büyükşehir’de, yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili toplantı yapıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2018 yılı yatırımlarını planlamak üzere bürokratlarıyla geniş çaplı bir toplantı yaptı.

Büyükşehir’de, yapılan ve yapılacak olan yatırımlarla ilgili toplantı yapıldı

28 Haziran 2018 10:19

Toplantıda yaz döneminde yapılan ve yapılacak olan çalışmalar tek tek ele alındı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yatırım toplantısına Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar, yaz döneminde başlanacak olan projeler ve tamamlanan projelerin hizmete sunulması gibi konular görüşüldü.


Şehir merkezi ve ilçelerdeki yatırımların tek tek ele alındığı planlama toplantısında, her daire başkanı yaptıkları işlerle ilgili bilgi verdi. Toplantıda yapılacak projelerle ilgili bütçe ve ekip planlaması yeniden gözden geçirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, seçim döneminde de yatırımlarda hız kesmediklerini belirterek, daha huzurlu ve daha konforlu bir kent hayatı için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç