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27 Temmuz 2018 15:52

Büyükşehir’de yeni atamalar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Basın Danışmanlığı bünyesindeki iki müdürlüğe atama yaptı.

Büyükşehir’de yeni atamalar

27 Temmuz 2018 15:52

Basın Yayın Müdürlüğü’ne Gazeteci İbrahim Özçekiç getirilirken Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Fatih Çağan atandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in atamasıyla Basın Yayın Müdürlüğü görevini üstlenen İbrahim Özçekiç ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne getirilen Fatih Çağan, Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlerine başladı. İbrahim Özçekic ve Fatih Çağan Kayseri Valiliği’nde görev yapmaktaydı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Basın Danışmanı Osman Yalçın ile Basın Yayın Müdürü İbrahim Özçekiç ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Çağan ile bir süre görüşerek Özçekiç ve Çağan’a yeni görevlerinde başarılar temennisinde bulundu.




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