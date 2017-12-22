Büyükşehir’de ziyaretçi yoğunluğu

Ziyaretlerde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Kayseri’nin en uzak ilçesi olmasına rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin Sarız’a büyük katkıları olduğunu belirten İlçe Kaymakamı Korkmaz, “Emekleriniz ve katkılarınızdan dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de uygulanabilir ve bölge halkının faydasına olan her projeyi desteklemeye hazır olduklarını söyledi. Başkan Mustafa Çelik’i AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Başkan Çelik’i ziyaret eden bir başka ilçe de Akkışla oldu. Akkışla Belediye Başkanı Ali Ergül ve Gilaburu Yetiştiricileri Birliği Başkan Mustafa Çelik’i ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Ziyarette Başkan Çelik’e gilaburu hediye edildi.

Ülkü Ocakları’ndan ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret etti. Başkan Çelik, makamların değil iyi niyetle çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir taraftan bizler yöneticiler olarak bir taraftan da sizler sivil toplum kuruluşları olarak şehrimiz için çalışıyoruz. Önemli olan niyetler. İyi niyetle ihlasla çalışmak önemli” diye konuştu. Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çevik de söz konusu vatan olunca her zaman omuz omuza vermeye hazır olduklarını dile getirerek, huzur şehri olan Kayseri’deki bu ortamın devamı için her türlü katkıyı verebileceklerini kaydetti.

Büyükşehir örnek olmaya devam edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik de ziyaret etti. Hizmet İş Başkanı Çelik, “Şehrimize, emeğe, alın terine vermiş olduğunuz kıymetten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Başkan Mustafa Çelik de personelin hakkını hakkı ile vermeye gayret ettiklerini vurgulayarak, gerek taşeron yasası gerekse çalışma hayatının diğer unsurları ile ilgili yeniliklerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin örnek olmaya devam edeceğini söyledi.

Konservatuvar Büyükşehir’de

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’i Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı yöneticileri de ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Konservatuvar Müdürü Burhan Surluev, Başkan Çelik’e konservatuvar çalışmalarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Çelik de “Halkımız günün yorgunluğunu sizlerin organizasyonlarıyla atıyor. Ayrıca yeni sanatçılar yetiştiriyorsunuz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i Erciyes Kayak Kiralama İşletmecileri, Develi Şoförler Odası, Halciler, Kayseri Lisesi Mezunları Derneği, Seyyid Burhaneddin Derneği ve Kaynar Muhtarı Sedat Uluışık da ziyaret etti.