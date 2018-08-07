Büyükşehir’den 3 buçuk yılda 47 tesis

Başkan Mustafa Çelik, gerçekleştirilen görsel brifingle, Yapı Kontrol Daire Başkanlığının yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi verdi. 3 buçuk yılda şehre 47 tesis kazandırdıklarını ifade eden Çelik, 2018 yılı sonuna kadar da 120 milyon liraya mal olacak 26 tesisin vatandaşın hizmetine sunulacağını dile getirdi. 3 buçuk yılda, yapı işlerine 180 milyon lira harcama yapıldığını kaydeden Çelik, bunun 120 milyonunun kentsel dönüşümde kullanıldığını, geri kalan miktarının da sadece yapı işlerinin artı yatırımı için ayrılan miktar olduğunu belirtti.

Başkan Mustafa Çelik, 3 buçuk Yapı Kontrol Daire Başkanlığının yaptığı yatırımlarla ilgili bilgi verdi. Tüm ilçelere ve iki mahalleye olmak üzere 18 sosyal yaşam merkezi, 6’sı okul olmak üzere 14 ayrı kamu binası, Türkiye’de ilk olan mini terminaller, iki kütüphane gibi yatırımlar yaptıklarını hatırlatan Çelik, “Bu yatırımların 1/10’u bir seçim döneminde yapılsa başarı sayılır. Şükürler olsun ki biz 3,5 yılda yaptık. Bir taraftan projeleri tamamlarken bir taraftan da yeni temeller atıyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi, kanser hastaları için Hospice, Erciyes Üniversitesi ile yapılan protokol doğrultusunda kapsamlı bir kütüphane kompleksi, İncesu Kütüphanesi gibi yatırımların temellerini atacağız. Yapı Kontrol Daire Başkanlığımızın yanı sıra alt yapı şirketimiz KASKİ yüzlerce noktada çalışıyor. Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarımız ilçelerimize yatırım ve hizmet götürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın onlarca projesi devam ediyor” dedi.

6 adet mini terminal

Görsel brifingin ilk durağı Yoğunburç’taki Mini Terminal oldu. 2.2 milyon TL’ye mal olacak 6 terminali kente kazandıracaklarını belirten Çelik, “Otobüs terminaline gelen yolcuyu şehir içinde dağıtmak, şehre gidecek yolcuyu da merkeze toplamak için firmaların her birinin şehir içinde ayrı ayrı ofisleri ve servisleri var. Bu durum kaynak ve yol israfının yanı sıra yolcuları da rahatsız ediyordu. Bu sorunların önüne geçebilmek için şehir içinde mini terminaller yapalım istedik. Şu anda inşaatlar bitti yavaş yavaş firmaların şehrin içine gelmesini bekliyoruz. Burada firmalara bankolar vereceğiz, üstelik de bu bankoları yüksek fiyatla, ihaleyle falan da vermiyoruz. Burada yalnızca tesislerin masraflarını karşılayacak biçimde bulunacaklar” diye konuştu.

Liseli işsiz kalmayacak

Mini terminalin ardından Büyükşehir Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi binasını basın mensuplarına tanıtan Çelik, merkezde 6 ayrı sektörde ve 20 branşta eğitim verileceğini kaydetti. Ayrıca merkezde, Mesleki Sınav Merkezi ise AB müktesebatı gereği mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenlerin sınavlarını gerçekleştireceğini belirten Çelik, “Bu sınavı akredite olmuş kuruluşlar yapabiliyor. Biz de ilk aşamada 12 alanda mesleki yeterlilik belgesi vereceğiz. Bu sayıda daha sonra artacak. 3 bin 450 metrekare inşaat alanına sahip tesisimiz iç donanımı ile birlikte 5,5 milyon TL’ye mal oluyor” diye konuştu.

Talas’a beş yıldızlı sosyal tesis

Talas Sosyal Yaşam Merkezindeki tanıtım turuna ise Çelik ile birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli katıldı. Tesisin beş yıldızlı tesisler kadar kaliteli hizmet verecek bir binaya sahip olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

“Talas Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu bu arsayı bize bu amaçla tahsis edince biz burada çok rahatladık. Az önce otobüste de söylediğim gibi, Talas’ta daha önce yapılan imar planlarının sıkıntısından dolayı yer temininde zorluk çekiyorduk. Şimdi burada böyle bir yer elimizde hazır olunca, Melikgazi Belediyemizle birlikte Köşk Mahallesine yaptığımız tesisin birebir aynısını Talaslı hemşehrilerimiz için yapmış olduk.”

Hulusi Akar Bulvarında çalışmalar sürüyor

Çelik, daha sonra basın mensuplarına Tavlusun Caddesi olarak bilinen, yeni adıyla Hulusi Akar Bulvarını tanıttı. Bulvarın Batı normlarında modern bir bulvar olacağını söyleyen Çelik, “ Talas Caddesi gibi ana arteri olan yolun alternatifi olacak Mustafa Kemal Paşan Bulvarından başlayıp Malatya yoluna Mimar Sinan OSB’ye kadar uzanacak olan Hulusi Akar Bulvarının üzerindeyiz. Eski adıyla Tavlusun Caddesi 50 metrelik çok geniş bir bulvar olacak. Ortasında raylı sistem hattı, iki kenarında üç gidiş, üç geliş olacak şekilde yollar, yine kenarlarında bisiklet yolları, yaya yolları ve rekreasyon alanlarının olduğu Batı normlarında bir bulvar olacak” şeklinde konuştu.

Daha sonra Beyazşehir Mahallesindeki Engelsiz Çocuk Evini ziyaret eden Çelik, tesiste 4-12 yaş arası engelli çocuklar ile ailelerinin haftada bir gün dinlenme fırsatı bulacağını kaydetti.

Emniyet Teşkilatına örnek bina

Brifing Selimiye Polis Merkezi ile devam etti. İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından karşılanan Çelik, Türkiye’ye örnek olacak binanın projesinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından beğenildiğini de sözlerine ekledi.

Kentsel dönüşüm tamamlanmadan sosyal donatılar tamamlandı

Brifing Sahabiye Mahallesindeki Mehmet İlgü İlköğretim Okulunda sona erdi. Hayırsever Mehmet İlgü’nün de yer aldığı ziyarette Çelik, şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de sosyal donatıları binalarından önce bir kentsel dönüşüm projesi yoktur. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi alanında bir camimiz, bir de okulumuz vardı. Daha proje ortaya çıkmadan okulu ve camiyi bitirmiş oluyoruz. Bu denli hızlı giden bir başka idare, bir başka belediye göremezsiniz.”

Çelik son olarak, Sahabiye Projesi’nin ilk etabının 310 milyon TL’lik bir yatırım olduğunu ifade etti ve brifinge katılan basın mensuplarına teşekkür etti.