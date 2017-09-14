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14 Eylül 2017 11:55

Büyükşehir’den 4 eser daha

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri için yapmış olduğu en önemli kültür hizmetlerinden olan kültür yayınlarına dört yeni eser daha eklendi.

Büyükşehir’den 4 eser daha

14 Eylül 2017 11:55

Basılan dört eser ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınları 151’e ulaştı.


Büyükşehir Belediyesi kültürel anlamda da Kayseri’ye önemli hizmetler vermeye devam ediyor. Bu hizmetlerden birisi olan Kayseri Ansiklopedisi ile ilgili çalışmalar sonucu Ansiklopedinin 5’inci cildi basıldı. Kayseri Ansiklopedisi ve bastırmış olduğu diğer eserlerle Kayseri’nin dününü bugününe ve bugününü geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, ansiklopedinin yanı sıra üç eser daha bastırdı. “Emir Kalkan Hikaye Yarışması” kitabının yanı sıra 4’üncü Ulusal Fotoğraf Yarışması’ndaki seçilmiş fotoğraflardan oluşan “Kayseri’deki Yaşam Doğa Kültür” ve “Kayseri’nin Yer altı Yapıları Envanteri” adlı eserler de kültür yayınları arasına katıldı. Büyükşehir Belediyesi, daha önce bastırılan “Anadolu Selçuklu Uygarlığı İzinde”, “İbrahim Tennuri Hayatı ve Eserleri” ve “Germir” adlı eserlerin de ikinci baskısını yaptı.


Yeni yayınlarla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı’nın Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı kültür yayınlarının sayısı 138’e ulaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin kendi bünyesinde bastırdığı 13 adet kültür yayınıyla birlikte bu rakam 151’i buldu.




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