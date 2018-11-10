Büyükşehir'den Afganlara Türkçe eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'de yaşayan Afganlara Türkçe eğitimi veriyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'e bağlı Genç KAYMEK bugüne kadar 7'den 70'e çok sayıda Afgan mülteciye Türkçe öğretti.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri sadece öğrencilere eğitim ve sosyal destek vermekle kalmıyor, Türkiye'deki bazı sorunların çözümü için de görev üstleniyor. İldeki Afgan mültecilere kucak açıp ev sahipliği yaparken Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Afganların fiziki ihtiyaçlarının yanında psikolojik, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını da destekleyen çalışmalara imza atıyor.

Bu kapsamda Genç KAYMEK İhtisas Merkezi'nde verilen eğitimlere farklı yaş gruplarından yaklaşık 450 Afganlı mülteci katılıyor. Türkçe eğitimi alan 7'den 70'e pek çok Afganlı aldıkları eğitimle sosyal ve kültürel anlamda yabancılıktan kurtulma şansı buluyor.