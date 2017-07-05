Büyükşehir’den Bilim Kampı

Bilim kampında, Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sanat, Robotik ve Matematik alanlarında uygulamalı atölye çalışmaları yapılıyor.

Bilime olan ilgiyi artırmak için Kayseri Bilim Merkezi tarafından Bilim Kampı başlatıldı. Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM) eğitim modeli baz alınarak hazırlanan bilim kampında Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sanat, Robotik ve Matematik alanlarında uygulamalı atölye çalışmaları yapılıyor. Öğrenciler, ilginç deneylerle bilimsel eğitimden geçiriliyor.

Temmuz ayı boyunca devam edecek olan Bilim Kampı üçer günlük periyotlar halinde yapılacak. Saat 10.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilen kampa 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler alındı.

Kamp süresince bilimsel atölyelerde eğlenerek çalışma imkanı bulan öğrenciler, Türkiye’nin en büyük planetaryumunda film de izliyorlar.