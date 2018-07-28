Büyükşehir’den Felahiye’ye iki yeni tesis

İlçe ziyaretleri kapsamında Felahiye’ye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bugüne kadar ilçeye 35 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını ifade etti. Çelik, burada Felahiye Merkez Cami ile Büyüktoraman Sağlık Evi ve Lojmanı’nın temel atma törenine de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Felahiye’de öncelikle esnafları ziyaret etti. Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve AK Parti İlçe Başkanı Musa Zafer Kingir ile esnafları ziyaret eden Başkan Mustafa Çelik, ilçe meydanındaki vatandaşlarla da sohbet etti.

Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yapmış olduğu yatırımlar nedeniyle esnaf ve vatandaşlardan teşekkür aldı.

Yufka üretim tesislerini açtı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Felahiye ziyaretinde İlçe Belediyesi tarafından yapılan Tandır Ekmeği ve Yufka Üretim Tesisleri’ni de hizmete açtı. Tesisleri gezen Başkan Çelik, açılışta yaptığı konuşmada yapılan yatırımın yöresel tatların üretilmesini sağlarken ekonomik anlamda da ilçeye istihdam sağlayacağını belirtti. Tesisin en az 10 kişiye istihdam sağladığını ifade eden Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti. Tesisin açılışı İl Müftüsü Şahin Güven’in duaları ve Başkan Çelik’in hayırlı uğurlu olsun dilekleriyle yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarını izledi, Sosyal Yaşam Merkezi’ni gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçede yapılan asfaltlama çalışmalarını da takip etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Çelik, iş makinesini kullanarak asfaltlamaya bizzat katıldı.

Başkan Mustafa Çelik, Felahiye Sosyal Yaşam Merkezi’ni de gezdi ve buradan hizmet alanlarla görüştü. Bir süre yüzme havuzundaki çocukları izleyen Başkan Çelik, oyun salonundaki gençlerle de langırt ve bilardo oynadı. Yaz okulundaki öğrencilerin satranç mücadelesini de takip eden Başkan Çelik, yine Büyükşehir Belediyesi’nin yaz okulu kapsamında açılan basketbol kursunu da izledi.

Büyükşehir desteği ile iki tesis

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Felahiye Merkez Camii ile Büyüktoraman Sağlık Evi ve Lojmanı’nın temel atma törenine de katıldı. Törende konuşan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Büyükşehir Belediyesinin ilçeye yaptığı yatırımları tek tek açıklayarak teşekkür etti.

Başkan Mustafa Çelik de, Büyükşehir Belediyesinin hizmet sahasında olmayan alanlarda da ihtiyaçların giderilmesine destek verdiklerini söyledi. Bu amaçla caminin yapımına destek verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Belediyemizi yakın hissediyorsunuz ki gelip taleplerde bulunuyorsunuz. Hemşehrilerimiz geldiler ve bu camimizi hayırseverlerimiz yapacak; ama siz de bunun içinde olun dediler. Biz de bu hayırlı işin içinde olduk. Rabbim cemaatini bol eylesin” dedi.

Felahiye’ye 35 milyon TL’lik yatırım

Felahiye Belediye Başkanı Coşkun’ın Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırımları tek tek anlattığını ifade eden Başkan Çelik, bu yatırımların toplam bedelinin 35 milyon lira olduğunu söyledi. Böyle bir yatırım bütçesini ilçe belediyesinin 10 yılda karşılayamayacağını dile getiren Başkan Çelik, sadece KASKİ’nin alt yapı için 11 milyon TL harcadığını belirtti. Başkan Çelik, ilçelerine en fazla yatırım yapan ilin Kayseri olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun “Şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” dedi ve Başkan Çelik’e hizmetleri nedeniyle şükran plaketi takdim etti. Daha sonra Felahiye Merkez Camii ile Büyüktoraman Sağlık Evi ve Lojmanı’nın temeli dualarla atıldı.

Başkan Çelik Kayapınar’ı Da ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Felahiye temasları çerçevesinde Kayapınar Mahallesi’ni de ziyaret etti. Kayapınar’da vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Çelik, hizmet ve yatırımlarla ilgili görüşlerini aldı. Kayapınar Mahalle Muhtarı “Bugüne kadar görmediğimiz hizmetleri alıyoruz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı ve bu ifadeleri Kayapınar halkı da alkışlarla destekledi.