Büyükşehir’den geleceğe miras

Önümüzdeki günlerde dikilecek ağaçlarla birlikte bu rakam 17 bini geçecek. Dikilen ağaçlar arasında 25 çeşit meyve ağacı da var.

Büyükşehir Belediyesi, Keykubat Tepesi’ni Kayseri’nin yeni akciğeri ve sosyal yaşam merkezi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile birlikte binlerce kişinin katılımıyla Keykubat’a dikilen 10 bin ağacın devamı da geliyor. Büyükşehir Belediyesi ağaç dikme çalışmalarını bu hafta ve önümüzdeki hafta boyunca da sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Keykubat Tepesi’ne dikilen boylu ağaçların sayısı 17 bin 235’e ulaşacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından dikilen ağaçların boyları 1,5 metre ile 4 metre arasında değişiyor. Dikilen ağaçlar arasında çınar, akçaağaç, huş, dişbudak, akasya, söğüt, ıhlamur, sedir, selvi, ladin gibi 30 farklı türden ağaçlar bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi binlerce vatandaşın katıldığı ağaç dikme şenliği ile Keykubat Tepesi’nde meyve bahçesi oluşturma çalışmalarına da başladı. Yapılan çalışmalarla 11 bin metrekarelik alana toplam 774 meyve ağacı dikildi. Keykubat Meyve Bahçesi’nde farklı çeşitleriyle elma, erik, şeftali, ayva, kayısı, kiraz, hünnap, fındık, böğürtlen, iğde, gilaburu gibi 25 farklı meyvenin ağacı bulunuyor.