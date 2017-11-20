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20 Kasım 2017 15:49

Büyükşehir’den iki ayrı tiyatro

Büyükşehir Belediyesi hafta sonu her yaş grubuna hitap eden tiyatroları izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir’den iki ayrı tiyatro

20 Kasım 2017 15:49

Şehir Tiyatrosu’nda yetişkinler için “Zaptiye Televizyon Kabaresi”, çocuklar için ise “Bulutlar Ülkesi” adlı oyunlar sahnelendi.


Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehir Tiyatrosu’nda bu hafta yetişkinler için “Zaptiye Televizyon Kabaresi” adlı oyun izleyicilerle buluştu. Televizyonun hayatımıza girişinden sonra nasıl yozlaştırıldığını anlatan oyun tiyatroseverler tarafından büyük bir ilgi gördü.


Hafta sonu çocuklar için ise “Bulutlar Ülkesi” adlı oyun iki seans halinde Şehir Tiyatrosu’nda sahneye konuldu. Çocuklar ve ailelerinin eğlenerek izlediği oyunda hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf’un tüm ülke adına önemli bir işi başarması için Bulutlar Ülkesi’ne çağrılma macerası anlatıldı.




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