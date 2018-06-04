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04 Haziran 2018 10:41

Büyükşehirden iki iftar

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde her gün yaklaşık 5 bin kişiye iftar veren Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Feneri’nin bir iftarını da üstlendi.

Büyükşehirden iki iftar

04 Haziran 2018 10:41


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Erciyes Feneri’nin iftar sofrasına katılan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Kamçı ve Başkan Çelik, evine iftara yetişemeyenler, yaşlı olduğu için evinde yemek yapamayanlar ve ihtiyaç sahiplerinin katıldığı Hunat Katlı Otoparkı’nda kurulan iftar sofrasındaki tüm masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştı.


Yemek dağıtımına da katılan Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, oruçlarını da Hunat Katlı Otoparkı’nda vatandaşlarla birlikte açtı.




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