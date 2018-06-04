Büyükşehirden iki iftar

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Vali Süleyman Kamçı ile birlikte Erciyes Feneri’nin iftar sofrasına katılan vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Kamçı ve Başkan Çelik, evine iftara yetişemeyenler, yaşlı olduğu için evinde yemek yapamayanlar ve ihtiyaç sahiplerinin katıldığı Hunat Katlı Otoparkı’nda kurulan iftar sofrasındaki tüm masaları gezerek vatandaşlarla selamlaştı.

Yemek dağıtımına da katılan Vali Süleyman Kamçı ve Başkan Mustafa Çelik, oruçlarını da Hunat Katlı Otoparkı’nda vatandaşlarla birlikte açtı.