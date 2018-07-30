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30 Temmuz 2018 12:28

Büyükşehir’den inanılmaz fırsat

Yaz spor okulları ile pek çok branşta spor yapma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de sayılı şehirlerde bulunan Su Kayağı Parkı ile su kayakçıları da yetiştiriyor.

Büyükşehir’den inanılmaz fırsat

30 Temmuz 2018 12:28

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan Sukaypark, isteyenlere diz bordu, su kayağı ve wakeboard yapma imkanı sunuyor.


Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Anadolu Harikalar Diyarı’nda 100 bin metrekare alanda yer alan Sukaypark 2013 yılından beri hizmet veriyor. 65 bin ton su tutma kapasitesine sahip yapay gölet üzerinde konuşlandırılan 520 metre uzunluğa sahip mekanik tesis su kayağı severler için büyük bir fırsat sunuyor.


Sukaypark’ta açılan spor okulları bugüne kadar çok sayıda su kayakçısı yetiştirdi. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılan spor okulları eğitimin yanı sıra hafta içi her gün ve hafta sonu vatandaşlara da su kayağı yapma imkanı veriliyor. 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arası üç dönem olarak planlanan spor okullarında büyük ilgi nedeniyle 500 kişilik kapasitenin tamamı doldu.




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