Büyükşehir’den İncesu’ya muhteşem armağan

İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılış törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol’un teşekkür konuşmasının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İncesu’ya her seferinde heybeleri dolu gittiklerini ifade ederek, “Temeller attık, açılışlar yaptık, yeni yatırımları İncesu ilçemize kazandırdık. Her gelişimizde de siz değerli hemşehrilerimizden dostluk gördük, muhabbet gördük, sıcacık bir ilgi gördük. Rabbim aramızdaki bu muhabbeti daim etsin” dedi.

“Şehir merkezinde ne varsa incesu’da da o var”

İncesu’ya her alanda şehir merkezinde ne varsa o yatırım ve hizmetleri taşıdıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, ilçeye toplam 48 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirtti. Başkan Çelik, İncesu Belediyesi bütçesiyle bu yatırımın 10 yılda ancak yapılabileceğini söyledi.

Konuşmasında uyumun önemini de vurgulayan Başkan Çelik, “Bir yerde uyum olursa Rabbim bereketini gösteriyor. 24 Haziran’da seçimler var. Cumhurbaşkanımız, meclisimiz ve hükümetimiz uyum içinde çalıştığı sürece böyle güzel hizmet ve yatırımlar yapılır” diye konuştu.

“İlçenin en prestijli binası”

İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nin ilçenin en prestijli binası olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “İncesu Kadın ve Gençlik Merkezimizde İncesu’nun ihtiyaç duyacağı pek çok unsuru bir arada bulabileceksiniz. Kadın ve Gençlik Merkezimiz 3 bin 700 m inşaat alanına sahip. Çevre düzenlemesi ve iç dekorasyonu ile maliyeti 6 milyon TL’yi geçti. Tesiste bir adet 228 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzu var. Merkezimizde kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere fitness salonları ve saunalar bulunuyor. Ayrıca tesisimizde 182 metrekare büyüklüğünde cep sineması, KAYMEK ve Genç KAYMEK kurslarının verilebileceği 9 adet derslik, oyun salonu gibi birimler bulunuyor. Kadın ve Gençlik Merkezimizin ilçemize ve ilçemizde yaşayan tüm hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin İncesulu hemşehrilerimizin daha sağlıklı, daha donanımlı ve daha huzurlu olmasına katkıda bulunmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Süleyman Kamçı da konuşmasında sosyal yaşam merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunarak tesisi ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Siz destek verdiniz, biz mahcup etmedik”

Törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki da, sosyal yaşam merkezinin mimari olarak da içerik olarak da çok güzel bir tesis olduğunu belirterek, “Başkanımızın eline sağlık, kendisini kutluyorum. Bugüne kadar İncesu’ya hiç boş gelmedik. Ya temel atma ya da açılışlar için geldik. Güzellikleri hep birlikte yaşıyoruz” diye konuştu. Siyasetin hizmet için yapıldığını belirten Bakan Özhaseki, “İşin ucunda hizmet yoksa o siyaset değildir. Yıllardır biz düşündüklerimizi, yapabileceklerimizi söyledik, sizler de güvendiniz. Allah’a şükür olsun ki biz de sizleri mahcup etmedik” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, konuşmasında AK Parti döneminde yapılan çalışmaları anlattı, yapılan yatırımlar kadar önemli olan vesayet rejiminin bitirilmesi ve inançlar üzerindeki baskının kaldırılması ile ilgili yapılanlardan bahsetti ve terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekti.

Konuşmaların ardından İncesu Sosyal Yaşam Merkezi dualarla hizmete açıldı. Açılışın ardından katılımcılar Sosyal Yaşam Merkezi’nin birimlerini gezdiler.