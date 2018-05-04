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04 Mayıs 2018 12:02

Büyükşehir’den kesintisiz ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, kesintisiz ulaşım için yatırımlarına devam ediyor.

Büyükşehir’den kesintisiz ulaşım

04 Mayıs 2018 12:02

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Osman Kavuncu Bulvarı’ndan sonra Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na da katlı kavşak yapılacak. Şehir Hastanesi önüne yapılacak katlı kavşak için 21 Mayıs’ta ihaleye çıkılıyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, katlı kavşak yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini belirtti. Yatırımda hız kesmediklerini ve artan bir tempoyla Kayseri’ye yeni eserler kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çelik, “Önceki ay Melikgazi Katlı Kavşağı’nı hizmete açtık, geçen ay Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Katlı Kavşağı’nın temelini attık, bu ay ise Fuzuli Katlı Kavşağı’nı hizmete açacağız. Kocasinan Bulvarı ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda halen devam eden katlı kavşak yatırımlarının yanında bu ay iki ayrı katlı kavşak için de ihaleye çıkacağız” dedi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay gerçekleştirilecek olan iki ihaleden ilki Osman Kavuncu Bulvarı Şehir Terminali önüne yapılacak olan köprülü kavşağın ihalesi olacak. 15 Mayıs Salı günü saat 09:30’da gerçekleştirilecek olan ihalenin hemen ardından Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Şehir Hastanesi önüne yapılacak katlı kavşak için de ihaleye çıkılacak. Şehir Hastanesi önündeki katlı kavşak ihalesi 21 Mayıs Pazartesi günü saat 09:30’da yapılacak.


Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki katlı kavşakta 108 adet fore kazık, 1500 metreküp öngermeli kiriş, 6 bin 250 metreküp beton bulunacak. Belsin Anafartalar-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Tramvay Hattı’nın güzergahında bulunacak olan katlı kavşağın bu yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.




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