Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 10:07

Büyükşehir’den kırsala rekor yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tomarza-Gülveren’de bulunan kilitli parke fabrikasında ilçelere iki yılda 1 milyon 750 bin metrekare kilitli parke vererek rekor kırdıklarını belirtti.

Büyükşehir’den kırsala rekor yatırım

06 Temmuz 2018 10:07

Başkan Çelik, ilçeler ve bağlı mahalleleri en temiz ilin Kayseri olduğunu söyledi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tomarza-Gülveren’de bulunan kilitli parke üretim tesislerine giderek incelemelerde bulundu. Üretim aşamalarını takip eden ve kapasiteyle ilgili bilgiler alana Başkan Mustafa Çelik, İl Özel İdare’nin kapanmasıyla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen tesisleri verimli bir şekilde çalıştırdıklarını belirtti.


Kilitli parkede rekor kırdıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Geçtiğimiz yıl her mahalleye ulaştırılması için 1 milyon metrekare kilitli parke sözünü verdik; ancak bu rakamda kalmadık. İlçelerimize ve bağlı mahallelerine 1 milyon 160 bin metrekare kilitli parke kullandırdık. İlçe belediye başkanlarımız ve muhtarlarımızın talepleriyle bu yıl da 600 bin metrekare kilitli parkenin planlamasını yaptık. İki yılda 1 milyon 750 bin metrekare kilitli parke bir rekordur. Hiçbir belediye bu rakamlara yaklaşmadı. Kilitli parkenin ana maddesi olan kumu da kendi ocağımızdan çıkarıyoruz. İlçelerimiz ve mahallelerinin pırıl pırıl, tertemiz olması için gayret ediyoruz. Bu yılki parkelerle birlikte mahalleleri en temiz il Kayseri olacak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç