Büyükşehir’den Kültür Hizmeti

“Düşünen Şehir” üçüncü sayısıyla, “Şehir Kültür Sanat” dergisi ise dokuzuncu sayısıyla okurlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediyesi’nin araştırma yazılarıyla dikkat çeken ve üç aylık çıkan Düşünen Şehir dergisinin üçüncü sayısında “Şehir ve Taş” konusu işlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Düşünen Şehir’in ele aldığı konular ve bu konuları işleyiş tarzı ile fark yarattığını belirterek entelektüel çevreden dergi ile ilgili olumlu değerlendirmeler geldiğini söyledi.

Düşünen Şehir dergisinin son sayısında Şehir ve Taş üzerine ve taşın sembolik, sosyolojik ve tarihsel anlamını içeren önemli araştırmalar ve röportajlar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin çıkardığı ikinci dergi olan “Şehir Kültür Sanat” dergisi de dokuzuncu sayısı ile okurlarıyla buluştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dergideki yazısında Kayseri’yi kültür, sanat, akademi ve festivaller merkezi yapmaya kararlı olduklarını ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Şehir Kültür Sanat dergisinin son sayısında Kayseri’deki esnaflık kültürü ve ahilik üzerine yazılmış önemli araştırma yazıları yer aldı. Kapalı Çarşı, Kayseri Çarşıları ve Ahi Evran ile Ahilik Teşkilatı ve Sosyo İktisadi Etkisi başlıklı yazıların yer aldığı dergide Koramaz Vadisi ve Hasancı Köyü ile Şehitler ve Kayseri Ağıtları konulu araştırmalara da yer verildi.