Büyükşehir'den önemli bir hizmet daha

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından bu önemli hizmet için iki ayrı ring hattı oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce şehirlerarası otobüs firmaları tarafından yapılan ve kısa süre önce bu firmaların aldığı kararla kaldırılan servis taşımacılığını üstlendi. 31 Ekim tarihi itibarıyla bu hizmeti üstlenerek vatandaşların bu alandaki mağduriyetini gideren Büyükşehir Belediyesi, Terminal için Talas ve Beyazşehir'den başlayan iki ayrı ring hattı oluşturdu.

BEYAZŞEHİR-OTOGAR SERVİS GÜZERGAHI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından yapılacak olan servis taşımacılığı çerçevesinde iki güzergah belirlendi. Bu iki güzergahtan sabah saat 05.45'te servisler hareket edecek ve her yarım saatte bir servis kaldırılacak. Terminalden de aynı şekilde sabah saat 05.45'ten itibaren iki ayrı güzergaha her yarım saatte bir servis hareket edecek. Terminal servis taşımacılığı yarım saatte bir 24 saat boyunca devam edecek.

Beyazşehir-Otogar Servis güzergahı Beyazşehir Mini Terminal önünden başlayacak ve Anadolu Harikalar Diyarı, Doğu Terminali, İpek Saray, Kayseri Park, Farabi Caddesi, Fevzi Çakmak Mini Terminali, Mevlana, Yeni Adliye, Yeni Mahalle Mini Terminali ve Erkilet Bulvarı güzergahında devam edecek.

TALAS OTOGAR SERVİS GÜZERGAHI

Talas-Otogar servisleri ise Talas Anayurt Beğendik önünden kalkarak, Mehmet Timuçin Caddesi, Halef Hoca Caddesi, Cemil Baba Mezarlığı, Talas Atatürk Bulvarı, Talas Mini Terminali, Kız Öğrenci Yurdu, Sabancı Kültür Sitesi, Yoğunburç Mini Terminali, Eski Güneş Hastanesi, Necip Fazıl Bulvarı, Koçak Parkı, Eski Terminal, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çıraklı Eğitim Merkezi ve Keykubat'ı takiple otogara ulaşacak.

Terminal seferlerinde toplu taşıma kartları ve bileti kullanılacak ve şehir içi ücret tarifesi uygulanacak. Şehir dışından gelenlerin bilet alabilmeleri için Terminal binası içinde bilet satış ve dolum yapan 24 saat açık bir büfe ve Terminal karşısında 06.00-22:00 saatleri arasında hizmet veren Kart38 Bilet Satış ve Dolum Noktası bulunuyor.