Büyükşehir'den Pınarbaşı ilçesine armağan

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yapımı tamamlanan Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi ile önceki yıl hizmete açılan Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere sosyal yaşam merkezleri yapmış, yer tespiti nedeniyle yapılamayan Pınarbaşı ve İncesu Sosyal Yaşam Merkezlerinin temellerini ise geçen yıl atmıştı. İncesu ve Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezlerinin de tamamlanmasıyla Kayseri'nin tüm ilçeleri farklı etkinlikleri barındıran ve ilçelerin sosyal hayatına canlılık getiren sosyal yaşam merkezlerine kavuşmuş oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte yaptığı Sarız ve Pınarbaşı ziyaretleri sırasında her iki ilçedeki sosyal yaşam merkezlerini de gezdi. Önceki yıl hizmete giren Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'ni gezerek burada yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alan Başkan Çelik, Pınarbaşı ilçesinde yapımı tamamlanan sosyal yaşam merkezinde de incelemelerde bulundu. İlçenin en prestijli binası olan Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi 3 bin 600 metrekare inşaat alanına sahip. Sosyal Yaşam Merkezi'nde 600 metrekarelik çok amaçlı salon, 130 metrekarelik konferans salonu, 150 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzu, iki adet fitness salonu, bayanlar lokali, kreş ve KAYMEK kurslarının verilebileceği beş adet atölye bulunuyor.