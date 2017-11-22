Büyükşehir’den toplu taşıma sürücü akademisi

Ş. ile KAYMEK, İşkur ve Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası tarafından gerçekleştirilen proje ile iş garantili Kayseri Toplu Taşıma sistemi için Sürücü Yetiştirme Programı başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin paydaşlarıyla başlattığı Sürücü Akademisi kapsamında sürücülerin, beden dili, iletişim becerileri, davranışsal yaklaşım, stres yönetimi, şoför psikolojisi, verimli ve güvenli sürüş eğitimleri alarak toplu taşıma sürücüsü olması hedefleniyor. Başlatılan eğitim programı ile bundan sonra gerekli şartları sağlamayan ve bu eğitimi başarı ile tamamlayamayan şoför adayları toplu taşıma sürücü lisansı alamayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, toplu taşımanın insanların günlük hayattaki ulaşım ihtiyacını karşıladığını ve toplum yaşantısında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Toplu taşımada hizmet kalitesini en çok etkileyen faktörün sürücüler olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Yapılan çalışmalar sonucunda görülmektedir ki toplu taşıma sistemi içindeki olumlu veya olumsuz yolcu geri bildirimlerinin %80-90’ı araç sürücüleri ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir. Hem toplum hayatına bu kadar fayda sağlayan toplu taşımanın daha iyi noktaya taşınması hem de gün içinde yüz binlerce insanın hayatına bir şekilde temas eden bu hizmetin daha kaliteli verilmesi için çalışmalarımız sürmektedir. Bu anlamda kendi bünyemizde ve özel halk otobüslerinde çalışan sürücülerimizi eğitmek için iş garantili toplu taşıma sürücü akademisini başlatıyoruz. Akademiden mezun olan eğitim almış sürücülerimizi istihdam ederek hizmet kalitemizi artıracağız” dedi.

Toplu Taşıma Sürücü Akademisi’ne katılmak isteyenler başvurularını KAYMEK Sümer Tesisleri’ne yapabilecekler. Başvuruların 24 Kasım Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor.