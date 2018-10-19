Büyükşehir'den tüketici semineri

Seminere 16 ilçeden zabıta personeli katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ele alındı. Büyükşehir Zabıtası ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminere 16 ilçenin zabıta personeli iştirak etti.

Seminere konuşmacı olarak Ticaret İl Müdürlüğü, Şube Müdürü Feti Kuş katıldı. Seminerde Tüketici Koruma Kanunu çerçevesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunuldu.