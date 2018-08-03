Büyükşehir’den Yahyalı’ya 52 milyon TL’lik yatırım

Yahyalı Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılışına katılan Başkan Çelik, konuşmasında şer güçlerin ülkemiz üzerindeki oyunlarına da değinerek, “Tarih bize istikamet vermeye kalkanların hezimetleriyle doludur” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı arsa üzerine Yahyalı Belediyesi tarafından yapılacak olan Kongre ve Gösteri Merkezi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı yatırım ve hizmetleri anlatarak ilçesine sağlanan desteklerden dolayı teşekkür etti.

"HER GELDİĞİMİZDE YA TEMEL ATIYORUZ YA AÇILIŞ YAPIYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de konuşmasında, Yahyalı’ya sık sık geldiklerini ve her geldiklerinde ya bir temel attıklarını yada açılışlar yaptıklarını söyledi. Yahyalı’ya önemli tesisler kazandırdıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Bakınız iki ay önce Yahyalı’daydık ve Yahyalı Meydan Projesi’ni tamamlayarak hizmete açtık. Bu güzel ilçemize yakışır bir meydanı Yahyalı’ya kazandırdık. Bugün ilçe belediyemizin yapacağı Kongre ve Gösteri Merkezi’nin temelini atacağız. İlçe belediyemizle uyum içinde Yahyalı’nın ihtiyaçları neyse gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim ayrımız gayrımız yok. Sadece son dört yılda Bütünşehir Yasası çıktıktan sonra Yahyalı’ya 52 milyon TL’lik yatırım yaptık. 150 bin metrekare kilitli parke, 183 km sathi kaplama asfalt, 5 bin ton sıcak asfalt yatırımlarımızdan sadece birkaçı. Sadece alt yapı kuruluşumuz KASKİ 20 milyon TL’lik yatırım yaptı. 52 milyon TL’lik yatırımın içinde ortağı olduğumuz Elektrik Şirketi ve Kayserigaz’ın yatırımları yok. İlçemize doğal gaz yatırımı Türkiye’nin en hızlı başlayıp biten doğalgaz hattı oldu. Yollar doğal gaz hatları nedeniyle bozulunca İlçe Belediye Başkanımız asfalt istedi, onu da verdik. Gördüğünüz gibi Büyükşehir bütün imkanları ile Yahyalı’dadır ve Yahyalı’da olmaya devam edecek” dedi.

Konuşmasında Kayseri’deki uyum kültüründen de bahseden Başkan Çelik, bu uyum kültürünün sonucu olarak ilçe belediyesinin kongre ve gösteri merkezi için arsa ihtiyacı olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin de 3 bin 500 metrekarelik arsasını Yahyalı’ya verdiğini kaydetti.

"BİZİM İSTİKAMETİMİZ HAK VE HAKİKAT YOLUDUR”

Törende yaptığı konuşmada ülkemiz üzerine oynanan oyunlara da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadıklarımız takip ediyorsunuz. Kendisini süper güç olarak tanımlayanlar, dünyayı hizaya sokma hevesinde olanlar bir taraftan terörü destekliyorlar bir taraftan da bize hiza istikamet verme cüretinde bulunuyorlar. Bizim istikametimiz Hak ve hakikat yoludur. Tarih bize istikamet vermeye kalkanların hezimetleriyle doludur. 11 aylık yavrumuzu ve annesini şehit eden alçak teröristler ve onların destekçisi hain güçler bizleri Hak ve hakikat yolundan döndüremeyecektir. Bu vesileyle şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.”

Başkan Mustafa Çelik, sözlerinin sonunda bir ve beraber olmanın önemini vurguladı. Konuşmaların ardından Kongre ve Gösteri Merkezi’nin temeli dualarla atıldı.

"BAŞKAN’DAN ESNAF ZİYARETİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yahyalı’da kongre ve gösteri merkezinin temel atma töreninin yanı sıra esnaf ziyaretlerinde de bulundu. İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte Yahyalı esnafını ziyaret eden Başkan Çelik, girdiği her iş yerinde sıcak ve samimi bir şekilde karşılandı.