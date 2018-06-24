Büyükşehir’den yaşlılara özel seçim hizmeti

Koordinasyon Merkezi’nin takibi ve Büyükşehir’e gelen talepler doğrultusunda yaklaşık 50 yaşlıya seçim hizmeti verildi.

Büyükşehir Belediyesi, yatağa mahkum olan yaşlılarımız ile yürüyebilir olup tek başına oy kullanmaya gidemeyecek yaşlılarımıza Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla ulaşım ve hizmet kolaylığı sağladı.

Şehrin farklı bölgelerindeki yaşlılarımız Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sunduğu hizmetle Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi elamanları tarafından evinden alındı ve araçla oy kullanacakları okula götürüldü. Yürüyemeyen yaşlılarımız tekerlekli sandalye ile taşınırken bu hizmetten engelli yaşlılarımız da yararlandı. Büyükşehir Belediyesi elemanlarının yardımıyla oy kullanacakları okullara giden yaşlılarımız oylarını kullandıktan sonra evlerine bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi’nin sağladığı hizmetten yaklaşık 50 yaşlımız yararlandı.