Büyükşehir'den yatırım fırsatı

Şeker ve Gültepe Mahallesi'ndeki arsalar ile Şehir Hastanesi karşısındaki iş yerleri 31 Ekim Çarşamba günü pazarlık usulüyle satılacak.

Büyükşehir Belediyesi, yatırımcıların büyük ilgisini çekecek olan şehrin önemli bölgelerindeki arsaları satışa sunacak. Daha önce yapılan ihalelerde değerini bulmadığı için pazarlığa bırakılan konut, konut+ticaret alanı ve akaryakıt istasyonu arsaları ile Şehir Hastanesi karşısındaki işyerlerinin 31 Ekim Çarşamba günü satışı gerçekleştirilecek.

Satışa sunulacak arsalar arasında Gültepe Mahallesi'nde yer alan Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı yanındaki 1937 metrekarelik akaryakıt ve servis istasyonu arsası ile yine aynı bölgede yer alan 1507 metrekare büyüklüğündeki konut+ticaret alanı arsası bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi bu arsaların yanı sıra Şeker Mahallesi'ndeki Şehir Hastanesi yanında bulunan 16 adet konut ve konut+ticaret alanı arsası ile Şehir Hastanesi karşısında yer alan 26 adet iş yerinin de satışını gerçekleştirecek. İşyeri ihaleleri 31 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da, arsa ihaleleri ise saat 14.00'te yapılacak.