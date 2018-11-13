Büyükşehir'den yatırımcılar için üç fırsat

Erciyes'teki iki dükkanın kiralama ihalesi 14 Kasım'da, Gültepe Mahallesi ve Şeker Mahallesi'ndeki iki arsanın satış ihalesi ise 28 Kasım'da yapılacak.

Erciyes Tekir Yaylası'ndaki Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dükkanlardan ikisi 14 Kasım Çarşamba günü saat 14.15'te yapılacak olan ihale ile 10 yıllığına kiraya verilecek. Biri 242, diğeri 48 metrekare büyüklüğündeki iki dükkanın kiralanması ihalesine katılmak isteyenlerin 14 Kasım Çarşamba günü saat 13.30'a kadar müracaatlarını yapması gerekiyor.

Şehir Hastanesi karşısındaki 1 adet ticaret alanı arsası ise 28 Kasım Çarşamba günü saat 14.15'te yapılacak olan ihaleyle satılacak. 10 bin 729 metrekare olan ticaret alanı arsasının muhammen bedeli 11 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler ihalenin yapılacağı 28 Kasım Çarşamba günü en geç saat 11.00'e kadar müracaatlarını yapabilecekler.

Gültepe Mahallesi'nde Hulusi Akar Bulvarı'na bakan 1 adet akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsası da 28 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te satışa sunulacak. 1937 metrekare büyüklüğündeki akaryakıt ve servis istasyonu alanı arsasının muhammen bedeli 18 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler müracaatlarını en geç ihalenin yapılacağı tarih olan 28 Ekim Çarşamba günü saat 11.00'e kadar yapabilecekler.