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03 Temmuz 2018 11:54

Büyükşehir’den yatırımcılar için yeni fırsat

Büyükşehir Belediyesi 31 adet konut ve konut+ticaret alanı arsasını ihaleyle satışa sunacak.

Büyükşehir’den yatırımcılar için yeni fırsat

03 Temmuz 2018 11:54

Şehir Hastanesi yanında bulunan arsalar için gerçekleştirilecek ihale 11 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu anlamda 11 Temmuz Çarşamba günü saat 12’de Şeker Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait 31 adet arsa için ihale yapılacak. İhalede 12 arsa konut+ticaret alanı, 19 arsa da konut alanı olarak satışa sunulacak.


İhaleye katılmak isteyenler 11 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’ne müracaatlarını yapabilecekler.




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