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28 Şubat 2018 11:29

Büyükşehir’den yatırımcılara fırsat

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin yeni gelişme bölgelerinden olan Bölge Hastanesi karşısındaki arsaların ihalelerine devam ediyor.

Büyükşehir’den yatırımcılara fırsat

28 Şubat 2018 11:29

14 Mart Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile 8 adet konut alanı arsası satışa sunulacak.


Bölge Hastanesi karşısına yapılacak iş yerleri ile 16 adet arsayı daha önce ihaleyle satışa sunan Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki 8 adet arsayı daha satışa çıkarıyor. Arsa ihalesi 14 Mart Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacak.


Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü İhale ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 1 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 14 Mart Çarşamba günü saat 13.30’a kadar yapabilecek.




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