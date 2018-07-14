Büyükşehir’den Yemliha’ya Sosyal Yaşam Merkezi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile gittiği Yemliha’da genişletilen ve şehir merkezindeki yolların kalitesinde asfaltlanan Yemliha Yolu’ndaki incelemelerinin ardından Sosyal Yaşam Merkezine geçti. Başkan Çelik, inşaatı hızla devam eden merkezi gezdi ve son durumu ile ilgili bilgi aldı.

Yemliha Sosyal Yaşam Merkezinin her yönüyle komplike bir tesis olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Tesiste erkekler ve kadınlar için İki ayrı yüzme havuzu, fitness salonları, KAYMEK kurslarının verileceği atölyeler, cep sineması, kütüphane, hanımlar lokali ve çok amaçlı salon bulunuyor. 16 bin metrekarelik bir park içinde 2 bin 600 metrekare inşaat alanı olan bir tesis. İnşallah kısa sürede tamamlayıp Yemliha’nın hizmetine sunacağız” dedi. Başkan Çelik, park alanı içinde Yemlihalı kadınların isteğini yerine getirerek tenis kortu yapacaklarını da kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, Kocasinan’ın kırsaldaki en büyük mahallesi olan Yemliha’nın dört gözle bu tesisi beklediğini ifade ederek Başkan Çelik’e Yemliha ve Kocasinan adına teşekkür etti.