Büyükşehir’e güven tam

Sahabiye halkının Büyükşehir Belediyesi’ne olan güveni çalışmaların çok daha hızlı ilerlemesini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi birinci uygulama etabında inşaat çalışmalarına başladı. Birinci etapta yer alan 622 daire ve 55 iş yeri için Kayseri’deki en büyük konut şantiyesi kuruldu. Sahabiye Projesi’nin 2. Uygulama Etabında ise uzlaşma görüşmeleri 28 Mayıs’ta başlamıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de sık sık takip ettiği uzlaşma görüşmelerinde henüz bir haftasını tamamlamış olmasına rağmen yüzde 65’lere gelindi. İkinci uygulama etabındaki 566 hak sahibinden 360’ı ile sözleşme imzalandı. Bu kadar çok hak sahibi ile kısa sürede uzlaşma sağlanması hak sahiplerinin Büyükşehir Belediyesi’ne olan güveninin de göstergesi.

Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı’nda uzlaşma görüşmeleri devam ediyor. Projenin daha hızlı devam etmesi için hak sahiplerinin bir an önce görüşmeler için başvurularını yapmaları istendi.