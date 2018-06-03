Büyükşehir’in 2. Hikaye Yarışması sonuçlandı

Yarışmada birinciliği “Kara Şaman’ın Laneti” adlı hikayesiyle Murathan Çarboğa kazandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hikaye yarışmasına yaklaşık 1300 hikaye katıldı. Yarışmanın sonucu için Kayseri Lisesi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya yarışmanın jürisinde bulunan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Hikayeci-Yazar Ali Haydar Haksal, Hikayeci Yazar Necip Tosun, Hikayeci Yazar Cemal Şakar, Yazar-Şair Özcan Ünlü, Hikayeci Yazar Aykut Ertuğrul, Hikayeci Yazar Nurkal Kumsuz ve Hikayeci Yazar İmdat Avşar katıldı.

Yarışmayı değerlendiren ve sonuçları açıklayan Prof. Dr. Atabey Kılıç, adına yarışmanın düzenlendiği Merhum Mustafa Miyasoğlu’ndan bahsederek, “Türk edebiyatında özgün bir yere sahip olan Mustafa Miyasoğlu, Anadolu insanının sıkıntılarıyla büyük şehirde tutunma mücadelesini eserlerinin merkezine oturtmuş, çok yönlü bir düşünce, sanat ve kültür insanıdır” dedi.

Yarışmaya gönderilen 1300 hikayenin ön jüri tarafından titizlikle değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, 40’a indirildikten sonra seçici kurul tarafından değerlendirildiğini kaydetti. Konuşmasında Kayseri’nin çok önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını da vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, dünün birikimini bugüne katmada, bugünün kazanımını da yarına taşımada her zaman yapacak daha iyi şeylerin olduğuna inanan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde yapılan etkinliklerle şehrimizin marka değerinin artırılacağını söyledi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucu Mustafa Miyasoğlu adına düzenlenen Büyükşehir Belediyesi’nin 2. Hikaye Yarışması’nda birinciliği Kara Şaman’ın Laneti adlı hikayesiyle Hatay’dan yarışmaya katılan Murathan Çarboğa kazandı. İkinciliği Fötr Şapkalı Kadın adlı hikayesiyle İstanbul’dan Necati Şener, üçüncülüğü ise Dört Dörtlük Cinayet adlı hikayesiyle İzmir’den Nuri Demir elde etti. Yarışmada Mersin’den Osman Güven dördüncü, Kayseri’den Rümeysa Derici beşinci, Kahramanmaraş’tan Hasan Ejderha ise altıncı oldu.