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07 Temmuz 2018 10:48

Büyükşehir’in 2018 kırsal yatırımı 110 milyon TL

Bu yıl kırsala yönelik iki daire başkanlığının bütçesinin 110 milyon TL’ye çıkarıldığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kırsala yönelik destekler arasında olan kırsaldaki hayvanlar için yapılmış içme suyu sıvatlarını ve kullanımını yerinde gördü.

Büyükşehir’in 2018 kırsal yatırımı 110 milyon TL

07 Temmuz 2018 10:48


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tomarza’nın Gülveren Mahallesi’nde kırsala yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Şehir merkezinde yatırım ve projelerin hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Çelik, “Devasa yeşil alan çalışmaları, belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, yeni bulvarlar, katlı kavşaklar, sosyal tesisler hızla devam ediyor. Merkezde bunları yaparken kırsalı da ihmal etmiyoruz” dedi.


Kırsalda özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik ekonomik destek sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Büyükşehir’de göreve başlar başlamaz Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu iki daire başkanlığımızın görevi kırsal için projeler geliştirmek ve bunları hayata geçirmek. Bu anlamda yapılan projelerden birisi de hayvanların içme suyu için kullanılan sıvatlar. Kırsaldaki hayvanların içme suyu için 500 sıvatı üç senede dağıttık. Yoğun talep üzerine 500 adet daha aldık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için aldığımız sıvatları 100’den fazla mahalleye bir hafta içinde dağıtacağız” diye konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kırsala yatırım için kurdukları Kırsal Hizmetler ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlıklarının bu yılki bütçesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Çelik, iki daire başkanlığının bütçesinin 110 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti. Başkan Çelik, “Bu yatırımlarımız sayesinde bugün hangi ilçeye, hangi mahalleye gitsek ‘Allah Razı Olsun’ diyorlar. Onların duasını almaktan mutluyuz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kadar ilçelerine hizmet eden belediye yok” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, kırsalda hayvancılıkla uğraşanların ihtiyacını karşılayan sıvatların kullanımını yerinde de gördü. Tomarza-Gülveren’de araziye çıkan Başkan Çelik, sıvatların arazideki hayvanların su ihtiyacını gidermede önemli işlev gördüğünü belirtti. Gülveren Mahalle Muhtarı da, çiftçiye yönelik hizmet ve yatırımlar için Başkan Çelik’e teşekkür etti.




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