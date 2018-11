Büyükşehir'in destekleri engelleri kaldırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in üzerinde önemle durduğu “insana yatırım” konusunda verilen destekler engelleri kaldırıyor ve insanları üretime yönlendiriyor. Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında KAÇEM ile birlikte ödül alan girişimciler Başkan Mustafa Çelik'i ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programında Kayseri'ye bir ödül daha gelmişti. Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği (ASOS) ile birlikte engelli kadınlara yönelik proje de ödüle layık görülmüştü. Örnek Uygulamalarla Kırsalda Fark Oluşturan Kadınlar kategorisinde, projeyi temsilen işitme engelli çiftçimiz Aslı Azman; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ödülünü almıştı.

Projeyi temsilen ödül alan Aslı Azman ile ASOS Genel Başkanı Kadir Can Gökalp ve Proje Koordinatörü Mustafa Tokdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. İnsana yatırım konusuna her fırsatta dikkat çeken ve bu yönde gelecek her projeyi destekleyeceklerini ifade eden Başkan Çelik, kadın girişimciliği teşvik eden ve engelleri kaldıran proje için emeği geçenleri kutladı.

Ödüle layık görülen projede üretimden yönetime kadar her aşamasında engelli kadınların çalışmasıyla elma, armut, çilek, ananas, şeftali, portakal gibi meyveler kurutuluyor. Paketlemesi de yapılan meyvelerin okul kantinlerinde, marketlerde ve tramvay duraklarına yerleştirilecek olan otomatlarla tüketicilere ulaştırılması planlanıyor.