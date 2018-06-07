Büyükşehir’in yatırım hamlesi devam ediyor

10 Haziran Pazar günü hizmete açılacak olan Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi ile birlikte tüm ilçeler beş yıldızlı kalitede prestijli binalara kavuşmuş olacak.

Geçen hafta açılışı yapılan İncesu Kadın ve Gençlik Merkezi’nin ardından 10 Haziran Pazar günü saat 18.30’da da Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi hizmete açılacak. Bu açılışla Büyükşehir Belediyesi tüm ilçelere Kadın ve Gençlik Merkezleri kazandırmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılan Kadın ve Gençlik Merkezleri ilçelerdeki sosyal hayata büyük canlılık getirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşilhisar, Yahyalı, Develi, Hacılar, Sarız, Akkışla, Felahiye, Özvatan, Bünyan, Tomarza, Sarıoğlan ve Sarıoğlan-Palas Kadın ve Gençlik Merkezleri’nden sonra İncesu ve Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezleri de hizmete açıldı. 13 ilçeyi Kadın ve Gençlik Merkezi ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerine de sosyal yaşam merkezleri kazandırıyor.

İlçelerin en prestijli binaları olan kadın ve gençlik merkezleri estetik oldukları kadar da fonksiyonel tesisler. Her tesiste yüzme havuzu, fitness salonları; düğün, konferans v.b. toplantılar için çok amaçlı salonlar, derslikler, internet salonu, kütüphane, cep sineması, oyun salonu, kadınlar lokali gibi birimler bulunuyor. Kadın ve gençlik merkezlerindeki dersliklerde açılan kurslara ilçelerde büyük ilgi gösteriliyor. Yapılan tespitler ve ilçe halkının talepleri doğrultusunda açılan KAYMEK kursları arasında KOSGEB-Girişimcilik Kursu, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Kursu, Evde Çocuk Bakımı Kursu, Kuaförlük Kursu gibi meslek kurslarının yanı sıra hobi kursları da yer alıyor. Bu merkezlerde ayrıca üniversite ve liselere giriş sınavı kurslarıyla gençlerimizin eğitimine takviye imkanı da sunuluyor. Kadın ve Gençlik Merkezleri sportif etkinliklere de imkan tanıyor. Pek çok ilçede yüzme, step-aerobik ve güreş kursları açıldı.

ESTETİK VE FONKSİYONEL

10 Haziran Pazar günü açılışı yapılacak olan Pınarbaşı Kadın ve Gençlik Merkezi 3 bin 600 metrekarelik bir alanda Bin 300 m2 oturuma sahip bir tesis. Tesiste 600 metrekare büyüklüğünde düğün salonu olarak da kullanılabilecek çok amaçlı salon ve 130 m2 büyüklüğünde konferans salonu bulunuyor. Tesiste ayrıca 150 metrekare büyüklüğünde yüzme havuzu, iki adet fitness salonu, bayanlar lokali, kreş ve KAYMEK kurslarının verilebileceği beş adet atölye yer alıyor.