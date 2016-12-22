Büyükşeir e-imza ile bürokrasiyi azaltacak

Büyükşehir Belediyesi bilişim altyapısını yenileyerek e-imza uygulamasına geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, e-imza ile bürokrasinin azalacağını, işlemlerin çok daha seri hale geleceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, e-imzaya geçişle ilgili yazıyı elektronik ortamda imzalayarak belediye bünyesindeki tüm birimlere gönderdi ve e-imzaya geçişin startını verdi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada e-imzaya geçişin sağlayacağı avantajları vurgulayan Başkan Çelik, "Belediyemizin bilişim alt yapısında adeta devrim niteliğindeki tüm yazılım ve donanımın değiştirilmesi ve yeni yazılım sisteminin devreye alınmasıyla ilgili çalışmaları başlatmıştık. Yeni yazılım tüm birimlerimizde başarıyla kullanılmaya başlandı. Elektronik imza ile yine bilişim anlamında bir başka devrim niteliğinde çalışma başlatıyoruz. Gecikmiş bir çalışmaydı; ama öncelikle bilişim alt yapımızın tamamlanmasını beklemiştik. E imzaya geçmemizle birlikte hem işlemlerimiz çok daha seri ve hızlı olacak, hem bürokrasimiz daha az iş yüküyle uğraşacak, hem de kağıt israfı önlenmiş olacak. Bu konuda da Büyükşehir Belediyemiz örnek bir çalışmayı hayata geçiriyor" dedi.