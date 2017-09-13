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13 Eylül 2017 13:10

Buz pistinde muhteşem gösteri

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.

Buz pistinde muhteşem gösteri

13 Eylül 2017 13:10

Ş.’nin açtığı yaz okullarından Buz Pateni Kursu muhteşem bir dönem sonu gösterisi sundu. Buz Pateni Pisti’nde yapılan gösteri büyük ilgi gördü ve tribünleri dolduran izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.


Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pisti’nde yapılan dönem sonu etkinliği Buz Pateni Eğitmenlerinin gösterileriyle başladı. Buz Pateninin genç eğitmenleri, gösterilerinin bir bölümünde Erik Dalı türküsü eşliğinde buz pisti üzerinde oynadılar.


Eğitmenlerin ardından Buz Pateni Pistinde yaz boyu kurs alan yaklaşık 1000 öğrenciden bir bölümü gruplar halinde piste çıktı. Gösterilerin ilk bölümünde buz üzerinde kalma, güvenli düşüş, denge duruşu, güvenli kalkış gibi eğitimler alan 5-7 yaş grubu öğrenciler sahne aldı.


Daha sonra ise Spor A.Ş.’nin Buz Hokeyi Minikler Takımı tek tek anons edilerek piste çıktı. A kategorisinde ulusal müsabakalara katılacak olan buz hokeyi takımının gösteri maçı büyük ilgi gördü.


Gecenin sonunda ise Artistik Buz Pateni gösterisi yapıldı. Piste çıkan 20 öğrenci bireysel ve eşli performans sergiledi. Öğrencilerin gösterinin sonunda Ay Yıldızlı bayrağımızı açması tribünlerdeki coşkuyu artırdı. Minik buz patenciler, seyirciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Gösteriler süresince ayrıca, ışıklı gösteriler yapıldı ve meşaleler yakıldı.




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