Caferbey Camisi Melikgazi Belediyesince onarıldı ve bakımı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Caferbey Mahallesi Pazarlı Sokakta bulunan Caferbey Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Caferbey Camii’nin yenilenmesi hakkında bilgiler verdi

Caferbey Mahallesinin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki günlerde prestij semti olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Caferbey Mahallesine yapılan yatırımlar ve hizmetler ile gerçekleştirilecek Kentsel Tasarım Projesi ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklarını kaydetti.

Caferbey Camisinde belediye olarak bakım ve onarım yaptıklarını ve bugün de Cuma namazı ile tekrar ibadete açtıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bugünkü mahalle gezisi ve incelemesi ilgili olarak şunları söyledi:

”Mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Mahalle Muhtarları toplantısında muhtarların taleplerini bu bölge gezilerinde değerlendiriyoruz. Yapılan veya yapılacak olan çalışmaları tespit ediyoruz. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyoruz. Caferbey Mahallesi Pazarlı Sokakta bulunan Caferbey Camii’nde bakım ve yenileme çalışmasını tamamladık. Açılış sonrası bölgeyi gezerek esnaf ile sohbet ettik. Bölge halkına semtlere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bilgileri paylaştık. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik. Kentsel dönüşüm alanlarını gezdik” dedi.