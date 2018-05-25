Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 15:06

Caferbey Camisi Melikgazi Belediyesince onarıldı ve bakımı yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Caferbey Mahallesi Pazarlı Sokakta bulunan Caferbey Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Caferbey Camii’nin yenilenmesi hakkında bilgiler verdiCaferbey Mahallesinin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki günlerde prestij semti olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Caferbey Mahallesine yapılan yatırımlar ve hizmetler ile gerçekleştirilecek Kentsel Tasarım Projesi ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklarını kaydetti.

Caferbey Camisi Melikgazi Belediyesince onarıldı ve bakımı yapıldı

25 Mayıs 2018 15:06

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Caferbey Mahallesi Pazarlı Sokakta bulunan Caferbey Camii’nde Cuma namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Caferbey Camii’nin yenilenmesi hakkında bilgiler verdi


Caferbey Mahallesinin şehir ve çarşı merkezine yakın bir semt olduğunu yeni yapılan çok katlı binalar ile önümüzdeki günlerde prestij semti olacağını belirten Başkan Büyükkılıç, Caferbey Mahallesine yapılan yatırımlar ve hizmetler ile gerçekleştirilecek Kentsel Tasarım Projesi ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklarını kaydetti.


Caferbey Camisinde belediye olarak bakım ve onarım yaptıklarını ve bugün de Cuma namazı ile tekrar ibadete açtıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, bugünkü mahalle gezisi ve incelemesi ilgili olarak şunları söyledi:


”Mahalle gezileri son derece faydalı olmaktadır. Mahalle Muhtarları toplantısında muhtarların taleplerini bu bölge gezilerinde değerlendiriyoruz. Yapılan veya yapılacak olan çalışmaları tespit ediyoruz. Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkânı buluyoruz. Caferbey Mahallesi Pazarlı Sokakta bulunan Caferbey Camii’nde bakım ve yenileme çalışmasını tamamladık. Açılış sonrası bölgeyi gezerek esnaf ile sohbet ettik. Bölge halkına semtlere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdik. Bilgileri paylaştık. Belediyemizce yapılan yatırımları yerinde inceledik. Kentsel dönüşüm alanlarını gezdik” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
26
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç