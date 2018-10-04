Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çıkmaz Sokak üzerinde inşa edilen Hayrullah ve Hatice Elmacıoğlu Camisi'nin binasının 5 Ekim 2018 Cuma günü saat: 12:30'da düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Hayırsever hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Kayseri'nin neresine baksanız, hangi okul, hangi dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında, hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan son derece güzel bir Camii için belediye olarak biz de yapılışında gerekli desteğimizi verdik. Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için ‘Her iş bizim işimiz' anlayışından hareketle çalışıyoruz” dedi.

Camiler Haftasında en anlamlı etkinlik, kutlama ve törenin yine bir camimizin hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, caminin Cuma günü hizmete sunulacağını ve herkesinin davetli olduğunu sözlerine ekledi.